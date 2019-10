Corriere di Milano: "San Siro, i timori del sindaco Sala"

"Garanzie sui tempi dei cantieri. San Siro, i timori di Sala". Questo il titolo del Corriere di Milano, che si concentra ancora sulla questione stadio. Il nuovo impianto di Milan e Inter pare ormai cosa fatta. Dopo il primo via libera tecnico, seppur "condizionato", Beppe Sala sembra essersi arreso all’idea che la rivoluzione a San Siro si farà. "Ma se si trovasse una formula per non buttarlo giù, sarebbe estremamente importante", dice il sindaco.