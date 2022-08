Corriere di Roma: "Veretout-OM, accordo totale: la tifoseria però non gradisce il francese"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Jordan Veretout al Marsiglia sembrava essere un affare fatto, ma ancora non è così. Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma, l'accordo tra i giallorossi e l'OM sembra essere totale per un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, così come quello del giocatore, che è pronto a firmare un contratto da 3 milioni netti a stagione ed è contento di giocare la Champions League. Il problema riguarda il non gradimento da parte della calda tifoseria del Marsiglia nei confronti di Veretout, a cui non sono state perdonate alcune vicende extra calcistiche che in passato hanno coinvolto dei suoi familiari: da un paio di giorni su Twitter è in tendenza l’hastag #VeretoutNotWelcome. Un’avversione che però non dovrebbe ostacolare il buon esito della trattativa.