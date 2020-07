Corriere di Torino: "La Juve va al Diavolo"

"La Juve va al Diavolo", è l'eloquente titolo del Corriere di Torino. Criticato, se non insultato, da quello spensierato bar sport ambulante che sono i social durante le partite, in avvio di ripresa Adrien Rabiot decide di resettare tutti gli smartphone: ruba palla a metà campo, fa fuori il primo avversario in tunnel, salta altri due birilli e piazza il sinistro all’incrocio dei pali, in corsa. Una serata che si era fatta di gala, infiocchettata dal piattone di Cristiano Ronaldo, che aveva approfittato dell’autoscontro tra Romagnoli e Kjaer. Come capita ai mancati eroi, però, s’è rivelata una grande illusione: con la notte juventina mandata al Diavolo. Quattro gol, presi in una rara bambola. Ed il Milan rimonta così da 0 a 2 a 4 a 2.