Corriere - Lutto per Zamparini, trovato morto a Londra il figlio 23enne

Ultim'ora di Corriere.it nella cronaca: è morto in circostanze ancora da accertare, a Londra, Armando Zamparini, figlio ventitreenne dell’ex patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani.

Il giovane era nel Regno Unito per studiare ed è stato trovato privo di vita nella camera dell’albergo. I genitori sono in viaggio verso Londra per raggiungere il figlio.