Corsa Champions: il calendario di Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con il successo dell'Inter di Simone Inzaghi all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho, si delinea sempre di più la classifica di Serie A al 34º turno di campionato in ottica qualificazione in Champions League, in attesa ovviamente del big match di domani alle ore 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Max Allegri. Ecco, di seguito, il calendario delle squadre che si stanno battendo per i restanti tre posti per l'accesso alla "coppa dalle grandi orecchie" (oltre al Napoli, già campione d'Italia):

LAZIO 64

Lecce, Udinese, Cremonese, Empoli

JUVENTUS 63*

Atalanta, Cremonese, Empoli, Milan, Udinese

INTER 63

Sassuolo, Napoli, Atalanta, Torino

MILAN 61

Spezia, Sampdoria, Juventus, Verona

ATALANTA 58*

Juventus, Salernitana, Verona, Inter, Monza

ROMA 58

Bologna, Salernitana, Fiorentina, Spezia

*Una partita in meno