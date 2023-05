Corsa Champions: la situazione degli scontri diretti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta il profilo Instagram di SkySport, con sei squadre in otto punti, la corsa Champions vede la Juve in vantaggio di 5 punti sulla quinta, il Milan. Atalanta e Roma, sesta e settima, inseguono il quarto posto staccate a loro volta di 5 punti dall'Inter. Possono essere decisivi gli scontri diretti, con Inter-Atalanta e Juventus-Milan alla penultima giornata, per una classifica avulsa che vede la Lazio in testa con 18 punti in 10 partite. Dietro ai biancocelesti, c'è il Milan con 15 punti in 9 partite, poi Juventus (14 punti in 9 partite), Inter (12 punti in 9 partite), Atalanta (11 punti in 9 partite) e Roma (9 punti in 10 partite).