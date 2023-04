Corsa Champions, Sarri: "In otto giornate si può stravolgere una classifica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La corsa Champions? Questa il pensiero di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, espresso nella conferenza stampa post-Torino: "Mancano otto partite alla fine. Noi nelle ultime otto abbiamo ripreso tanti punti a tutte. Si può stravolgere una classifica in otto giornate, l’ho detto ai ragazzi durante la settimana. Non era facile prima, non è impossibile ora. Non dobbiamo fare troppi calcoli".