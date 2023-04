Corsa Champions, Sheva: "Sarà un bel finale per un campionato, i tifosi si divertiranno"

MilanNews.it

Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la corsa Champions in Serie A: "Non mi pare ci siano grandi novità. Napoli a parte, le due milanesi e le due romane lotteranno fino in fondo, ora che è rientrata anche la Juve. Sarà un bel finale per un campionato che pareva chiuso da tempo. I tifosi avranno modo di divertirsi".