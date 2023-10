Corsa da maratoneta e grande tecnica: le prime 8 giornate di Tijjani Reijnders

vedi letture

Tempo di primi bilanci in casa Milan: ecco i numeri di Tijjani Reijnders nelle prime 8 partite di Serie A. L'olandese è una delle rivelazioni della campagna acquisti del Milan, ma non ha ancora inciso significativamente a livello di numeri: un assist, zero gol. La musica però cambia guardando gli "expected": quello dei gol è pari a 1.43, a testimoniare la sua continua presenza in area di rigore, che se coadiuvata da una maggiore precisione si tradurrebbe in reti continue, e quello degli assist è di 0.94.

La grande tecnica di Reijnders è stato uno degli aspetti più evidenti dall'inizio di stagione: Tijjani ha il 92% di passaggi completati con successo. Altra caratteristica, la corsa: l'olandese è sempre stato tra i calciatori del Milan con più km percorsi in queste prime 8 partite, tutte disputate dall'inizio con una media di 85 minuti a partita. La sua Heat Map è eloquente: l'olandese è praticamente in ogni zona del campo.