Corsa scudetto, Bagni: "Napoli favorito, poi ci sono Inter e Milan. Juve troppo indietro"

In merito alla corsa scudetto in Serie A, Salvatore Bagni, ex giocatore, tra le altre, di Napoli e Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Il Napoli è ancora favorito, poi ci sono Inter e Milan. La Juve è troppo indietro".