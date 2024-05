CorSera - Conte-Napoli, sistemati gli ultimi dettagli. Cinque cessioni bloccate

Il Napoli e Antonio Conte hanno sistemato gli ultimi dettagli del contratto. La quadra - riferisce oggi il Corriere della Sera - è stata trovata per un triennale da 6 milioni di euro per i prossimi tre anni, con l'aggiunta importante di bonus che potrebbero far lievitare l'ingaggio del salentino.

Intanto il nuovo d.s. Manna è al lavoro per costruire la nuova squadra e al momento sono cinque le cessioni bloccate: si tratta di Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia, con quest'ultimo fino nel mirino del PSG. Il club azzurro ha respinto l'offerta di oltre 100 milioni di euro. In attacco, invece, a salutare potrebbe essere Osimhen: il nigeriano ha una clausola da 130 milioni, ma al momento manca un assegno di quella portata. "Conte ha detto la sua: Lukaku è l’attaccante con cui ha un feeling particolare, averlo a Napoli è molto più che soltanto un’idea", si legge sul Corsera. L’operazione col Chelsea sarebbe fattibile se il belga diventasse contropartita per il passaggio di Osimhen in Premier.