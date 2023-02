CorSera - De Ketelaere non c'è proprio: talento spaesatissimo, resta un mistero

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ancora a secco Charles De Ketelaere, che sembra proprio non esserci: entrato nella ripresa al posto di Diaz, ha avuto un'occasione incredibile di raddoppiare ma da pochi passi dalla porta centra in pieno Pessina. Come scrive il Corriere della Sera, l’investimento da 35 milioni di euro continua a non rendere. Charles, di talento ma ancora spaesatissimo, resta un mistero.