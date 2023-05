CorSera: "Delirio derby, biglietti a 3 mila euro"

MilanNews.it

L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così questa mattina in prima pagina: "Delirio derby, biglietti a 3 mila euro". I tagliandi per Milan-Inter di Champions League di mercoledì sono esauriti e così si scatena il secondary ticketing: su Viagogo.com, piattaforma leader della rivendita di biglietti a prezzi maggiorati, un biglietto per il terzo anello blu viene infatti venduto a 826 euro, mentre per un primo anello rossonero servono addirittura 3192 euro.