CorSera - Gattuso, conferma scontata solo con la Champions

Il Corriere della Sera in edicola stamane pone l’accento sul futuro di Gennaro Gattuso, il quale ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2021 (“E guadagno anche troppo”; ha dichiarato ieri in conferenza stampa). Rino è il primo a sapere che il suo futuro è legato in maniera fatale all’esito di questa stagione: in caso di Champions la conferma sarebbe scontata, in caso contrario meno.