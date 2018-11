CorSera - Higuain non dimentica e cerca la vendetta

Raccontano dalle parti di Milanello che nei suoi primi cento giorni rossoneri il Pipita quegli occhi non li aveva avuti mai. Gli occhi della tigre. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che pone l’accento sulla voglia di rivincita di Higuain, che in settimana ha lavorato sodo per non mancare a quella che ritiene la propria personalissima resa dei conti. Gonzalo è uno che non dimentica, uno che di vendetta vive perché la vendetta gli dà un nemico, una missione, un orizzonte. L’argentino sta bene. Il dolorino degli ultimi giorni è scomparso, l’unica cosa che sente adesso è la voglia matta di farla pagare a chi in estate lo ha mollato senza complimenti.