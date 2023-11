CorSera - I tifosi del Milan preparano un'accoglienza "speciale" per Donnarumma

Il Milan questa sera è impegnato con l'Udinese in campionato ma è inevitabile che la testa dei tifosi rossoneri viaggi già a martedì quando a San Siro verrà a far visita il Psg e soprattutto ci sarà il ritorno di Gianluigi Donnarumma da avversario, per la prima volta. Al portiere della nazionale sarà riservata un'accoglienza particolare dai sostenitori del Milan, come riporta oggi il Corriere della Sera. Sono pronti fischietti e banconote finte.