CorSera - Il Milan è di RedBird: stamattina è stato firmato il closing, nelle prossime ore il comunicato ufficiale

Il Milan ha cambiato proprietà ed è passato dalle mani di Elliott a quelle di RedBird: secondo quanto riferisce corriere.it, questa mattina è stato firmato il closing, ossia l'effettivo passaggio delle quote del quote del club di via Aldo Rossi al fondo di Gerry Cardinale. Nelle prossime ore arriverà anche il comunicato ufficiale, gli avvocati delle due parti sono al lavoro, ma ormai la firma c'è stata. Il Milan ha un nuovo proprietario.