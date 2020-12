CorSera - Il Milan senza obblighi vola. Il segreto? Il divertimento

"Il Milan senza obblighi vola. Il segreto? Il divertimento". Questo il titolo che l’edizione odierna del Corriere della Sera riserva ai rossoneri. La squadra di Pioli "non sogna più in grande - si legge - ma pensa in grande. Il successo sulla Samp è stato l’ennesima prova di forza". Ma qual è la vera forza di questo Milan? Secondo il noto quotidiano, è il fatto di "non vedere lo Scudetto come un obbligo, un’ossessione. Lo si capisce dalla leggerezza spensierata ma entusiasta con la quale sta costruendo la sua stagione".