CorSera - Juventus, Pogba trovato positivo al testosterone

Incredibile notizia rilasciata dal Corriere della Sera su corriere.it: Paul Pogba è stato trovato positivo al doping: tracce di testosterone. È successo nella prima gara della stagione: Udinese-Juventus del 20 agosto, gara in cui lui non era neanche entrato in campo.