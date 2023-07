CorSera - L'obiettivo di Pioli è avere Pulisic per il raduno di lunedì

MilanNews.it

La trattativa che porterà Christian Pulisic a Milanello è ormai agli sgoccioli. Sistemati gli ultimi bonus, l'americano si trasferirà in rossonero per un nuovo capitolo della sua ancor giovane carriera. Come scrive il Corriere della Sera questa mattina, l'obiettivo di Stefano Pioli e del Milan in generale è quello di portare Pulisic a Milano già per il raduno del 10 luglio, fra tre giorni. Sarà una corsa contro il tempo ma ne varrà la pena.