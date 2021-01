CorSera: "L'ombra della ASL su Mian-Juve: 'Se c'è un focolaio fermiamo tutto'"

La ASL di Napoli bloccò la squadra di Gattuso, che aveva due positivi. Quella di Torino, per il momento, non ferma lo spareggio tra Milan e Juve, in programma questa sera a San Siro, ma attende l'esito dei nuovi tamponi e non esclude di mettersi di traverso: "Se dovessero emergere nuovi positivi e ci fosse l'evidenza di un focolaio non controllato, si creerebbe un problema di sicurezza. A quel punto dovremmo intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano", ha dichiarato Roberto Testi, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria torinese. "Il medico - scrive il Corriere della Sera - non cita numeri precisi. Si limita a parlare di 'focolaio non controllato'. Non è al momento il caso della Juventus che ha comunicato, in tempo reale, la positività dei due sudamericani". Oggi però sono attesi i risultati dell'ultimo giro di tamponi: "Una specie di sentenza", osserva il quotidiano.