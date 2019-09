CorSera - La Fiorentina non sarà l’ultima spiaggia per Giampaolo

Niente ultimatum, niente conti alla rovescia: Marco Giampaolo resta al suo posto. E la Fiorentina domani sera a San Siro - come riporta il Corriere della Sera - non sarà l’ultima spiaggia per il tecnico rossonero. Pieno supporto, dunque: avanti insieme, in maniera compatta, facendo quadrato attorno a un allenatore che proprietà e dirigenza hanno individuato e scelto giusto tre mesi fa come il profilo ideale per il nuovo progetto.