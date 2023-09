CorSera: "La Roma nel segno di Lukaku. Ma il Diavolo non si spaventa"

"La Roma nel segno di Lukaku. Ma il Diavolo non si spaventa": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match di stasera all'Olimpico tra le squadre di Mourinho e Pioli. In casa giallorossa c'è grande entusiasmo dopo l'arrivo di Lukaku, ma il Milan non ha paura di niente e di nessuno e sono pronti a scendere in campo per dare continuità alla prime due vittorie in campionato contro Bologna e Torino.