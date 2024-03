CorSera: "La stretta dell’Antidoping sul calcio: controlli cresciuti del 500%"

Per 1130 volte nel corso del 2023 gli ispettori di Nado Italia (l’Agenzia Nazionale Antidoping) hanno bussato a sorpresa allo spogliatoio di una squadra di calcio o a casa di un calciatore per un prelievo di sangue o urina. In 10 anni (dal 2013) gli esami non programmati sullo sport più praticato e popolare sono aumentati del 500% passando anche dal 10% al 50% del totale.

Lo scrive il Corriere della Sera, che aggiunge come da gennaio a dicembre 2023 sono stati controllati 5204 atleti di 135 discipline sportive per un totale di 9296 test, nel 64% dei casi con esami a sorpresa ed effettuando anche 134 prelievi per il passaporto biologico degli atleti di alto livello. Controllatissimi, oltre ai calciatori (2174 esami), i fondisti dell’atletica (407 test) e gli stradisti del ciclismo (743).