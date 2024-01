CorSera: "Le panchine che scottano". Da Mazzarri a Pioli, ma anche Inzaghi e Allegri

In Serie A ci sono molti allenatori il cui futuro appare tutt'altro che certo. Non è quindi solo De Rossi - chiamato a sostituire Mourinho alla Roma con un contratto di 6 mesi - a dover fare molto per essere confermato. Il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione, a cominciare dal Napoli Mazzarri è stato chiamato per risollevare la stagione, ma per la prossima De Laurentiis potrebbe tornare alla carica con la Fiorentina per Italiano.

Pioli è legato al Milan fino al 2025, ma le precoci uscite da Champions League e Coppa Italia fanno propendere per un cambio in estate. I tifosi rossoneri sognano Conte, mentre la proprietà pensa ad un profilo più raggiungibile come Thiago Motta. Futuro non ancora scritto neanche per Inzaghi all'Inter e per Allegri alla Juventus: in caso di cambio di guida tecnica, Palladino potrebbe sostituire uno dei due.