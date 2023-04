CorSera: "Leao si riprende tutto in una notte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Leao si riprende tutto in una notte": titola così questa mattina il Corriere della Sera che esalta la prestazione del portoghese, autore ieri sera contro il Napoli di una splendida doppietta. Dopo qualche settimana sottotono, si è finalmente rivisto il vero Leao: "Ho avuto un paio di mesi complicati e volevo festeggiare in campo. Quello che arriva da fuori non mi interessa" le parole dell'attaccante rossonero dopo il successo contro i partenopei per 4-0.