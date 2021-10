CorSera - Milan a Bologna con 9 assenze: se non è "record", siamo lì

Questa sera il Milan si presenterà a Bologna con ben nove assenti, quasi una squadra intera. Come riporta il Corriere della Sera, se non è un record, siamo lì. Ormai a Milanello l’emergenza è diventata cronica, osserva il noto quotidiano, tanto che lo stesso Pioli ci scherza su, almeno in pubblico. Finora la squadra è riuscita a sopperire alle mancanze, ma alla lunga il conto da pagare rischia di essere alto.