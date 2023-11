CorSera: "Milan, arriva Cardinale ma nessun incontro con Ibra: posizioni chiare"

"Milan, arriva Cardinale ma nessun incontro con Ibra: posizioni chiare" scrive il Corriere della Sera. Il patron Cardinale è in arrivo oggi pomeriggio dagli Stati Uniti e domani sera sarà in tribuna a San Siro contro il PSG ma al momento non sono previsti incontri con Zlatan Ibrahimovic. La posizione del patron di RedBird è chiara: porte non aperte ma apertissime al ritorno dello svedese. Il nodo al momento non è né il ruolo né lo stipendio, ma la scelta di vita che Zlatan non ha ancora preso.