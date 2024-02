CorSera - Milan, arrivare fino in fondo all’Europa League è una priorità

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, che esalta la prestazione di ieri sera del Milan contro il Rennes, visto che in campionato il posto nella Champions League 2024-2025 è quasi al sicuro, per i rossoneri arrivare fino in fondo all’Europa League è una priorità. La strada però è ancora lunghissima, ma il Diavolo non poteva iniziare meglio di così la sua avventura nella competizione.

Milan tra le favorite in Europa League? Questa la risposta di Stefano Pioli in conferenza stampa dopo il 3-0 al Rennes: "Proprio prima della partita il mio staff mi ha girato una statistica secondo cui il Milan ha il 5% di vincere l'Europa League. Lo userò per motivare i miei giocatori".