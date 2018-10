CorSera - Milan, che media-gol per Cutrone: in tutta Europa solo Paco Alcacer meglio di lui

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina un dato che spiega benissimo perchè in questo momento Patrick Cutrone non può restare in panchina: le statistiche dicono infatti che il giovane centravanti rossonero la butta dentro una volta ogni 47 minuti, media inferiore in tutta Europa solo a quella di Paco Alcacer del Borussia Dortmund (una rete ogni 27').