CorSera - Milan e Inter insieme, ma non per forza a San Siro

Milan e Inter hanno scelto la convivenza. Se in un Meazza ammodernato, in un impianto nuovo nella stessa area di San Siro (lo scenario emerso in queste ore) o in una zona diversa, si vedrà. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le due milanesi hanno sì deciso di giocare nello stesso stadio, ma non è detto che questo sia il Meazza. A parità di condizioni economiche e burocratiche, si resterà a San Siro. Ma ora hanno tutti fretta: se si trova una soluzione più efficiente si costruirà un impianto nuovo. E qui entrano in gioco le diverse preferenze. L’Inter, infatti, spingerà per ristrutturare l’attuale stadio, rendendolo moderno e adeguato alle esigenze dei due club. Elliott, invece, preferirebbe una casa nuova per due: l’area potrebbe essere quella di Sesto San Giovanni, ma è un’opzione che difficilmente troverebbe l’approvazione dei nerazzurri. Così è spuntata la soluzione numero tre: uno stadio da costruire ex novo, ma vicino a San Siro.