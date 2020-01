CorSera - Milan, ecco perchè i rossoneri hanno deciso di cedere Caldara

La verisone online del Corriere della Sera riporta oggi il motivo per cui il Milan ha deciso di cedere Mattia Caldara all'Atalanta (prestito gratuito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro): i dirigenti dell'area tecnica rossonera non lo considerano infatti utile in nessun modo alla causa milanista e quindi hanno dato il loro via libera alla sua partenza.