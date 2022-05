CorSera - Milan-Fiorentina già nella storia: sarà la prima partita di calcio trasmessa nel metaverso

MilanNews.it

Tra scudetto e cambio societario, la testa del Milan dovrà essere solamente in campo oggi alle 15. I rossoneri affronteranno la Fiorentina a San Siro per un match importantissimo per entrambe le squadre: i Viola vogliono inseguire l'obiettivo europeo, mentre i rossoneri sono in piena lotta scudetto. Inoltre, scrive il Corriere della Sera, Milan-Fiorentina è già entrata nella storia: il match di oggi sarà la prima partita di calcio trasmessa nel metaverso, come aveva comunicato la Lega.