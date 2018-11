CorSera - Milan, Higuain punta la Juve: farà di tutto per esserci

Anziché rientrare, l’emergenza peggiora. L’enigma Higuain - scrive il Corriere della sera in edicola stamane - ci accompagnerà per tutta la settimana. La fitta alla zona lombare che lo ha costretto a uscire nella gara con l’Udinese tiene in ansia, anche se domenica fuori dallo spogliatoio e sul volo di ritorno verso Milano il Pipita sorrideva. Con la Juve farà di tutto per esserci, l’ha detto a chi gli sta vicino, perché sogna la notte della grande rivincita. Ma il piano è rimetterlo in piedi per giovedì.