CorSera - Milan, Ibra sta riflettendo sull’offerta di Cardinale: la questione primaria non è il ruolo o lo stipendio, ma la scelta di vita

Come riporta stamattina il Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic sta riflettendo seriamente sull'offerta di Gerry Cardinale che gli offerto di tornare al Milan in qualità di dirigente. Per lo svedese la proposta del patron di RedBird è assolutamente intrigante, ma per ora prende tempo. Il motivo di riflessione è semplice: non riguarda nè il ruolo, nè lo stipendio, ma la scelta di vita dell’ex attaccante che dopo l'addio al calcio si sta godendo la sua nuova esistenza senza allenamenti e partite (lo svedese è anche un businessman impegnato in diversi settori).