CorSera - Milan, il mercato estivo non sta portando nulla: il contributo dei nuovi è stato fin qui nullo

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra le cose che non stanno funzionando al Milan c'è sicurmaente il fatto che finora il mercato estivo non sta portando nulla: il contributo dei nuovi, cioè De Ketelaere, Origi, Adli, Vranckx, Thiaw e Dest, è stato infatti per il momento nullo. Pochi minuti in campo e pochissimi gol. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.