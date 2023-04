CorSera - Milan, in attacco la coperta è corta: le uniche certezze sono Leao e Giroud

MilanNews.it

Secondo il Corriere della Sera, in attacco la coperta del Milan è piuttosto corta perchè in questo momento gli unici ad essere una certezza sono Rafael Leao e Olivier Giroud. Purtroppo le alternative non sono valide perchè Rebic, Origi e De Ketelaere registrano un fiasco dietro l’altro. In questo finale di stagione, ci sarebbe bisogno di tutti, ma Pioli non potrà purtroppo fare troppi calcoli in avanti dove il portoghese e il francese sono le uniche certezze.