CorSera - Milan in crisi, ma cambiare allenatore non viene considerata una soluzione. Anche perché sul mercato non ci sono alternative convincenti

La crisi di risultati del Milan negli ultimi due mesi è evidente e sotto gli occhi di tutti, ma per ora in via Aldo Rossi non pensano ad un cambio in panchina, tanto che ieri Stefano Pioli è stato nuovamente confermato al suo posto durante il vertice a Milanello con Gerry Cardinale. Avanti dunque con lui, nella speranza di arrivare presto ad una svolta netta.

Il Corriere della Sera in edicola oggi spiega che a Casa Milan c'è preoccupazione per gli ultimi risultati, ma cambiare allenatore non viene considerata una soluzione. A questo si aggiunge poi il fatto che sul mercato non ci sono alternative convincenti a Pioli che dunque, salvo tracolli clamorosi, resterà sulla panchina del Diavolo fino al termine della stagione.