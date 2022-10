CorSera - Milan in emergenza: Pioli perde altri tre giocatori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre a Maignan e Theo Hernandez, Stefano Pioli perde altri tre rossoneri, oltre a Messias che ha dato forfait a poche ore dal match, nella gara contro l'Empoli. Kjaer, Saelemaekers e Calabria sono stati costretti al cambio, lasciando il loro posto a Kalulu, Dest e Krunic. Come scrive il Corriere della Sera, per il belga distorsione al ginocchio sinistro, mentre per il capitano e per il vice capitano problema ai flessori.