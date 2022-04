CorSera - Milan-Investcorp: entro pochi giorni il signing. Il closing dopo la fine del campionato

Siamo ormai agli sgoccioli della trattativa tra Elliott e Investcorp per il passaggio a quest'ultimo del Milan: come riporta stamattina il Corriere della Sera, entro pochi giorni dovrebbe essere definito il signing, vale a dire l'importante passaggio tecnico in cui viene fissato il valore dell’operazione, mentre il closing è atteso dopo la fine del campionato perchè nessuno ha intenzione di distrarre la squadra di Pioli che è ancora in corsa per lo scudetto.