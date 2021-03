CorSera: "Milan, mille rimpianti a causa degli infortuni"

"Il Milan completa il fallimento italiano. Mille rimpianti a causa degli infortuni" scrive il Corriere della Sera nella sua analisi. I rossoneri escono a testa alta dal doppio confronto con lo United, seconda forza della Premier League. Tanti i rimpianti: forse con un centravanti da poter schierare contro gli inglesi le cose sarebbero andate diversamente. Tanti gli infortuni, 6 titolari in campo e Ibra e Bennacer in panca, senza contare che Calhanoglu non è quello brillante di inizio stagione. Ora testa al campionato con i rossoneri che devono vincere a Firenze e sperare nella sosta per recuperare quanta più gente possibile in vista del rush finale.