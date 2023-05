CorSera - Milan, Rebic sempre più lontano con la testa da Milanello

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

A parte Olivier Giroud, gli altri centravanti rossoneri non hanno fatto bene in questa stagione. Tra questi c'è anche Ante Rebic che ha deluso parecchio, ha giocato poco e inciso pochissimo: come riporta stamattina il Corriere della Sera, l'attaccante croato è sempre più lontano con la testa da Milanello e per questo in estate il suo addio è molto probabile.