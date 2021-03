CorSera - Milan, servono punti Champions... adesso

Per il Milan l’esame del “Bentegodi” assume un significato fondamentale. Come sottolinea il Corriere della Sera, servono punti Champions e servono adesso. Da Verona passa un pezzo enorme del futuro rossonero: il vantaggio sulla quinta è di sei punti, non pochi ma di certo nemmeno sufficienti per sentirsi tranquilli. Anche perché la squadra di Pioli sta precedendo lentamente: nel 2021 la media punti è di 1.76, un’andatura da quinto posto.