CorSera - Milan, un solo allenamento vero prima del Genoa: va bene i ritmi serrati, ma il calendario lascia perplessi

Il Milan è rientrato solo ieri all'ora di pranzo dalla Germania dopo l'impegno di Champions League in casa del Borussia Dortmund. Nemmeno il tempo di tornare che per i rossoneri è già tempo di tornare in campo: domani sera altra trasferta, stavolta sul campo del Genoa, con il Diavolo che avrà un solo allenamento vero preparare la gara contro il Grifone. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, va bene i ritmi serrati, ma il calendario lascia parecchio perplessi.