CorSera - Milan, una cessione pesante per mettere su un tesoretto  

Senza i 50 milioni della Champions sarà necessario un sacrificio per far quadrare i conti, visto che il rosso di bilancio a giugno sarà sui -100. Lo scrive stamane il Corriere della Sera che pone l’accento sul futuro del club rossonero. Bakayoko - si legge - non verrà riscattato, ma il vero tesoretto potrebbe arrivare da una cessione pesante, magari quella di Donnarumma, che domenica, dopo la gara col Frosinone, ha gelato il Milan dopo averlo salvato: “Del mio futuro non parlo”.