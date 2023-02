CorSera - Monza, Berlusconi è alla ricerca di nuovi investitori

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il 'Corriere della Sera' nella sua sezione 'Economia' svela quest'oggi che il Monza di Silvio Berlusconi è alla ricerca di nuovi investitori per portare avanti e velocizzare la crescita del club. Anche se non c'è ancora una operazione pronta - si legge - il mercato si è messo al lavoro per capire quale possa essere lo schema più idoneo per attrarre investitori interessati al club passato in pochi anni dal dilettantismo alla Serie A. E che può contare, oltre che su un parco giocatori molto importante, sulla concessione dell'U-Power fino al 2062