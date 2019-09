CorSera - Nuovo San Siro, Sala indica la strada: "Incontri con i cittadini"

Coinvolgere la città in un percorso di partecipazione su tutti e quattro i progetti della futura casa di Milan e Inter. È questo l’invito rivolto dal sindaco Beppe Sala ai due club milanesi. Come riporta l’edizione di Milano del Corriere della Sera, il primo cittadino si augura che le società non si limitino a presentare alla città solo progetto vincitore. "Non la metterei sul piano del referendum - ha aggiunto Sala - ma su quello della partecipazione, perché quello che stiamo vedendo è che intervistando i cittadini a volte abbiamo anche dei suggerimenti. Poi è chiaro che sono la politica e i team a dover decidere, ma dai cittadini che vivono sul territorio possono arrivare idee importanti. Siamo in un momento in cui la partecipazione è un valore. Non ho ancora visto i progetti ma penso che saranno interessanti e che sia utile farli vedere ai cittadini. Lo abbiamo fatto per gli scali e per i Navigli e quindi lo dico anche nell’interesse delle squadre".