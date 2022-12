CorSera - Nuovo San Siro, un ordine del giorno del PD rischia di creare una crisi a Palazzo Marino: i dettagli

MilanNews.it

Giovedì 22 dicembre, riporta il Corriere della Sera, a Palazzo Marino ci sarà un ordine del giorno a firma Partito Democratico, che propone modifiche considerevoli al progetto nuovo stadio di Milan ed Inter. Un'iniziativa, si legge su milano.corriere.it, che è stata discussa in una riunione in Comune dello scorso lunedì, con il documento ufficiale che verrà depositato ad inizio della prossima settimana per essere discusso prima di Natale.

Le richieste avanzate dal PD sono tre: aumentare la capienza dello stadio e rivedere il piano di accessibilità, un investimento più grande per quanto riguarda l'area designata per la costruzione dell'impianto per riqualificare tutta la zona e infine più attenzione all'ambiente, con aumento considerevole delle cosiddette aree verdi.

Secondo a quanto riportato dal Corriere, però, questo ordine del giorno potrebbe incontrare diverse difficoltà nell'approvazine visto che la maggioranza del Sindaco Beppe Sala è spaccata: nelle scorse settimane ben nove consiglieri di maggioranza e uno di minoranza si sono dichiarati contrati al nuovo stadio. Di questi nove ce ne sono tre del PD, tre di Europa Verde, uno della lista "Milano in Salute" e due della Lista Sala: a questi potrebbe aggiungersi anche un altro dem, Daniele Nahum. Ma "Se Inter e Milan dovessero stanziare più soldi di quanti ne hanno messi ora per la riqualificazione del quartiere, allora sarei favorevole al nuovo stadio", spiega.

La maggioranza del Primo Cittadino di Milano conta 31 consiglieri, mentre l'opposizione arriva a 17. Sul tema stadio però, con i 9 contrari, arriverebbe a 26, se non 27 in caso in cui si dovesse contare anche Nahum: la maggioranza così scenderebbe a 22/21.

A quel punto, riporta il Corriere della Sera sul proprio sito, salvo poter contare su quella che il sindaco in passato ha definito "maggioranze variabili", neanche il voto del sindaco basterebbe a far approvare il progetto del nuovo stadio.