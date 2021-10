CorSera - Pioli ha convinto anche la proprietà: il rinnovo è imminente

Il Corriere della Sera fa il punto sul rinnovo del contratto di Stefano Pioli, in scadenza nel giugno prossimo. La trattativa è in fase avanzata: il tecnico rossonero - scrive il noto quotidiano - ha convinto i manager dell’area tecnica ma anche la proprietà, quindi il fondo Elliott. Con il ritorno in Italia dell’amministratore delegato Gazidis, oggi presente all’assemblea degli azionisti, la firma sul nuovo accordo è imminente.