CorSera - Quarti di Champions: il Napoli era e resta favorito, ma con uno scarto oggi meno ampio rispetto a dieci giorni fa

© foto di www.imagephotoagency.it

Se fino a dieci giorni fa il Napoli era nettamente favorito rispetto al Milan nel doppio confronto valido per i quarti di Champions League, ora le cose sono cambiate un po' dopo lo 0-4 in campionato: come spiega stamattina il Corriere della Sera, gli azzurri erano e restano favoriti, ma con uno scarto oggi meno ampio rispetto a due settimane fa.